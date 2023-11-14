Erzurum'da Şiddetli Patlama! AVM'de Korku Dolu Anlar
Erzurum'daki bir alışveriş merkezindeki kafede patlama meydana geldi. Gaz sıkışmasından dolayı gerçekleşen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede meydana geldi.
Gaz Sıkışması Patlamaya Yol Açtı
Alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilirken patlamanın gerçekleştiği kafede duvarlar yıkıldı, camlar kırıldı.
Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 6 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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