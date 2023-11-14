Erzurum'da Şiddetli Patlama! AVM'de Korku Dolu Anlar

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Gaz Sıkışması Patlamaya Yol Açtı

Alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilirken patlamanın gerçekleştiği kafede duvarlar yıkıldı, camlar kırıldı.

Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 6 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.