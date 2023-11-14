Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Atamalar! İşte Erdoğan'ın Atadığı O İsimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kurum ve kuruluşlara yeni atamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Atamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na yeni atamalr gerçekleştirildi. Kurul Başkanlığına İkinci Başkan Davut Menteş atanırken, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

Didem Yeter Güler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine atandı.

Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde de yeni atamalar yapıldı. Gençlik Spor Bakanlığı Müfettişi Erkan Ömeroğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu ise görevden alındı. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Yusuf Dural atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın ataması yapıldı.