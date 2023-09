Eski damat dehşetinde ortaya çıkan yeni detaylar ne? Kan dondurucu olayda son durum...

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde dün gece eski damat dehşeti yaşanmıştı. 1 ay önce karısından boşanan O.K., eski eşinin kaldığı eve gelerek, tabanca ile eski eşi M.Ö. (23) ve eski kayınvalidesi S.Ö.’yü (60) vurarak öldürmüş, eski yengesi K.Ö.’yü (31) ise ağır yaralamıştı. Daha sonra olayda kullandığı tabanca ile kendini başından vuran O.K., olay yerinde can vermişti.

ESKİ DAMAT DEHŞETİNDE ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR!

Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.’nün tedavisine devam edilirken, kan dondurucu olayın detayları da ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öldürülen M.Ö. isimli kadının 23 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giderek eski eşi O.K. hakkında tehdit ve hakaretten şikayetçi olduğu ve aile mahkemesinin O.K. hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.