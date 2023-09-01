Adana'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Adana'da, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Giresun-Hatay seferini yapan yolcu otobüsü, kalsit yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Adana'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
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Adana'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanına adresi, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkis oldu.

Edinilen bilgiye göre, Giresun-Hatay seferini yapan, Mustafa Erden'in kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otobüs sürücüsü Mustafa Erden ve muavin Müslüm Berçin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 12 yolcu da ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# trafik kazası # adana
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