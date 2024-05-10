Eskişehir'de vahşet! Babası tarafından bıçaklandı…

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.