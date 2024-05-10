Eskişehir'de vahşet! Babası tarafından bıçaklandı…

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de vahşet! Babası tarafından bıçaklandı…
Son Güncelleme:

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kars'ta silahlı kavga! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKars'ta silahlı kavga! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıYurt
# Eskişehir
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
AKOM'dan İstanbul'a uyarı!
AKOM'dan İstanbul'a uyarı!
Öne Çıkanlar İsrail Türkiye'yi hedef aldı Türkiye'den yanıt gecikmedi! İsrail Türkiye'yi hedef aldı Türkiye'den yanıt gecikmedi! Aranan FETÖ mensubu oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı Aranan FETÖ mensubu oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı