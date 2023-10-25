Fabrikanın Yanında Çıkan Yangında Facianın Eşiğinden Dönüldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Dönüş Caddesi üzerinde çıktı. Fabrika yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yangın başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.