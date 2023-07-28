Facianın eşiğinden dönüldü! Mersin'de tüp yüklü kamyon tırla çarpıştı

Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda korkunç bir kaza gerçekleşti. M.K. idaresindeki tüp yüklü kamyon ile H.Y'nin kullandığı tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıktı. Kamyondaki tüplerden bazılarının patlaması sonucu yangın ormanlık alana da sıçradı.

MUCİZE ESERİ ŞOFÖRLER YARALANMADI

Kaza sonrası mucize eseri şoförlerden hiçbiri yaralanmadı. Şoförler kazayı hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye 112 Acil Yardım ekipleri, polis ve itfaiye yönlendirildi. Hızlı yangına müdahale eden itfaiye, bir facia yaşanmasının önüne geçti.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası, Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun Tarsus-Mersin istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma ve temizlik çalışmaları sonrası trafiğe kapanan yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.