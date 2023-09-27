FETÖ'cü Hakimler Yargılanıyor

Yargıtay'da yürüyen Ergenekon davasının hakim ve savcılarının yargılandığı duruşma devam ediyor. Duruşmada bilirkişi dinlendi. Dosya esas mütalaa için Başsavcılığa sevk edildi. Kumpas mağdurları ve avukatları ise 5 yıldır devam eden davada artık karar aşamasına geçilmesi gerektiğini talep etti.

FETÖ'cü Hakimler Yargılanıyor

Yargıtay'da yürüyen Ergenekon davasına bakan eski hakimlerin yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada bilirkişi tekrar dinlendi. Ergenekon davası üzerine sorulan soruları yanıtladı.

Kumpascı hakimlerin hakkında mütalaanın hazırlanması için dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kumpas mağdurları ve avukatları ise 5 yıldır devam eden davada artık karar aşamasına geçilmesi gerektiğini talep etti. Öte yandan bir sonraki duruşma 22 Kasım 2023'e ertelendi.

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# fetö # yargı # ergenekon
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