FETÖ'cü Hakimler Yargılanıyor

Yargıtay'da yürüyen Ergenekon davasına bakan eski hakimlerin yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada bilirkişi tekrar dinlendi. Ergenekon davası üzerine sorulan soruları yanıtladı.



Kumpascı hakimlerin hakkında mütalaanın hazırlanması için dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kumpas mağdurları ve avukatları ise 5 yıldır devam eden davada artık karar aşamasına geçilmesi gerektiğini talep etti. Öte yandan bir sonraki duruşma 22 Kasım 2023'e ertelendi.