Fide üretiminde korkutan düşüş!

Ekonomik zorluklar fide üreticilerini de vurdu. Alım gücünün düşmesiyle fide üretiminde ciddi düşüşe neden oldu.

Ekonomik kriz her sektörde hissediliyor. Çiftçilerin alım gücünün düşmesi fide sektörünü de olumsuz etkiledi. Üretim düştü.



Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 35 yıldır fide tarımı yapan Halil İbrahim Ar, maliyet artışlarından yakındı.



Ar, Sakarya'da fide üretiminin yüzde 50 düştüğünü belirtti.



Gençlerin fide üretimine ilgisinin olmadığını söyleyen Halil İbrahim Ar, üç yılda yetişen bir fideyi 50-60 liradan pazarda sattıkları bilgisini paylaştı.



