Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar çiftçilerin taleplerini açıkladı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yerel seçimler öncesi çiftçilerin belediyelerden beklentilerini ve taleplerini açıkladı. Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden tarım alanlarını korunmasını istediğini söyledi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yerel seçimler öncesi çiftçilerin belediyelerden beklentilerini ve taleplerini açıkladı. Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden tarım alanlarını korunmasını istediğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şemsi Bayraktar, yerel seçim öncesi önemli tespitlere imza attı. Bayraktar, yerel yönetimlerin tarım konusundaki yetersizliğine vurgu yaptı. Bayraktar, çiftçilerin Belediyelerden beklentilerini açıkladı.

Kırsal nüfusun oranı yüzde 23’e gerilediğini belirten Bayraktar, verimli tarım arazileri tarım dışı kullanımının arttığına dikkat çekti.

Bayraktar, "yerel yönetimler tarafından tarım arazileri korumalı" dedi.

Girdi maliyetlerinin çiftçinin belini büktüğünü söyleyen Bayraktar, destekler artırılmasını talep etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekonomi # türkiye ziraat odaları birliği
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