Film Gibi Olay! Yolda Yürürken Silahla Vuruldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yolda yürüyen S.B. sol bacağında hissettiği ağrı sonrası yere yığıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.B.'nin silahla vurulduğu belirlendi.

Film Gibi Olay! Yolda Yürürken Silahla Vuruldu
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Malatya'da filmlerdekini aratmayacak derecede ilginç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Battalgazi ilçesindeki Orduzu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gelinciktepe mevkiinde yolda yürüyen S.B. sol bacağında aniden ağrı hissetti ve ardından yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine S.B., özel araçla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.B.’nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken, şahıs polise verdiği ifadesinde kimseyle husumetinin bulunmadığını ateş açanı ise görmediğini belirttiği öğrenildi.

Olayın zanlısı olduğu değerlendirilen M.Ç.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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