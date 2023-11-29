Film Gibi Olay! Yolda Yürürken Silahla Vuruldu

Malatya'da filmlerdekini aratmayacak derecede ilginç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Battalgazi ilçesindeki Orduzu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gelinciktepe mevkiinde yolda yürüyen S.B. sol bacağında aniden ağrı hissetti ve ardından yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine S.B., özel araçla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.B.’nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken, şahıs polise verdiği ifadesinde kimseyle husumetinin bulunmadığını ateş açanı ise görmediğini belirttiği öğrenildi.

Olayın zanlısı olduğu değerlendirilen M.Ç.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.