Film sahnesi gibi olay! Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla ateş açtılar
Arnavutköy'de hafif ticari araçla cadde ortasında inen, yüzü maskeli ve çelik yelekli şahıslar, kaldırımda yürüyen iki kişiye uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Arnavutköy'de 18.30 sularında yaşanan olayda, Ömerli Mahallesi'ndeki caddeye giren 34 FOP 79 plakalı hafif ticari araç yolun ortasında durdu. Araçtan yüzü maskeli 3 kişi indi. Saldırganlar, kaldırımda yürüyen 2 şahsa doğru koşarak ateş etmeye başladı. Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar, sonrasında geldikleri araca binerek olay yerinden ayrıldı.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrası, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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