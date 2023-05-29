Gaziantep'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Gaziantep'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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