Gaziantep'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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