Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı: 2 kişi yaralandı!

Gaziantep'te "yan bakma" nedeniyle silahlı kavga yaşandı. Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 ağır 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı: 2 kişi yaralandı!
Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı: 2 kişi yaralandı!
Editör: Süleyman Daban
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Gaziantep'te "yan bakma" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine E.Ö. (23), yanında bulunan av tüfeği ile İ.B. (47) ve M.B'ye (23) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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