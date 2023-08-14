Gaziantep'te tekstil işçileri greve çıkmıştı! Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimi grevi sona erdirdi

Gaziantep'te tekstil işçileri maaşlarına yapılan zamma itiraz eden işçiler, greve çıktı. 6 gündür devam eden grevi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in müdahalesi sona erdirdi. Şahin hem işçilerle hem de işverenlerle görüşerek iki tarafın uzlaşmasını sağladı.

Gaziantep'te tekstil işçileri greve çıkmıştı! Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimi grevi sona erdirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin grevdeki işçiler ve işveren ile görüştü
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Gaziantep'te tekstil işçileri 6 gündür grev yapıyordu. Maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren işçiler, 6 günlük grevin ardından yeniden işbaşı yapıt. Devreye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girmesi grevi sonlandırdı.

Gaziantep'te tekstil işçileri greve çıkmıştı! Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimi grevi sona erdirdi - Resim : 1

FATMA ŞAHİN GREVDEKİ İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gaziantep’te işçilerin 6 gündür yaptığı grev, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimiyle son buldu.

Gaziantep'te tekstil işçileri greve çıkmıştı! Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimi grevi sona erdirdi - Resim : 2

Gaziantep'te Şireci tekstil firmasında çalışan ve maaşlarına yapılan zamma itiraz eden işçiler 6 gündür grev yapıyordu. Fabrikayı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem işçiler hem de fabrika yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda grev son buldu. İşçiler, 15 bin+300 lira devamlılık primi, Grevdeki 6 günün 3'ünü patron karşılaması, Bayramlarda 3 yevmiye ikramiye verilmesi, pazar mesaisinin bin 500 TL olması ve erzak yardımı sözünün verilmesi sonrası grevi sonlandırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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