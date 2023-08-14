Gaziantep'te tekstil işçileri greve çıkmıştı! Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimi grevi sona erdirdi

Gaziantep'te tekstil işçileri 6 gündür grev yapıyordu. Maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren işçiler, 6 günlük grevin ardından yeniden işbaşı yapıt. Devreye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girmesi grevi sonlandırdı.

FATMA ŞAHİN GREVDEKİ İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gaziantep’te işçilerin 6 gündür yaptığı grev, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimiyle son buldu.

Gaziantep'te Şireci tekstil firmasında çalışan ve maaşlarına yapılan zamma itiraz eden işçiler 6 gündür grev yapıyordu. Fabrikayı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem işçiler hem de fabrika yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda grev son buldu. İşçiler, 15 bin+300 lira devamlılık primi, Grevdeki 6 günün 3'ünü patron karşılaması, Bayramlarda 3 yevmiye ikramiye verilmesi, pazar mesaisinin bin 500 TL olması ve erzak yardımı sözünün verilmesi sonrası grevi sonlandırdı.