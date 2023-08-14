Kocaeli'deki TMO patlamasında yaralanmıştı! Hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de TMO'ya ait buğday silosunda patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Elif Dayıoğlu bugün Derince'de toprağa verildi.

Kocaeli'deki TMO patlamasında yaralanmıştı! Hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi yasa boğan TMO silosunda 7 Ağustos'ta yaşanan patlamada memur Elif Dayıoğlu yaralanmıştı. 48 yaşındaki Elif Dayıoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dayıoğlu'nun cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Dumlupınar Camisi'ne getirildi.

Kocaeli'deki TMO patlamasında yaralanmıştı! Hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

ELİF DAYIOĞLU ÇINARLI MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cenazeye, Dayıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.

Dayıoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığında defnedildi.

Kocaeli'deki TMO patlamasında yaralanmıştı! Hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

 

4 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dayıoğlu'nun vefatıyla, tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.

Kocaeli'deki TMO patlamasında yaralanmıştı! Hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

TMO SİLOSUNDAKİ PATLAMADA EKREM KALKAN DA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü hasar görmüştü.

Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kocaeli’de meydana gelen patlamadan acı haber geldiKocaeli’de meydana gelen patlamadan acı haber geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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