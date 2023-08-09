Kocaeli’de meydana gelen patlamadan acı haber geldi

Toprak Mahsulleri Ofisinde silolarda meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan hayatını kaybetti

Kocaeli’de meydana gelen patlamadan acı haber geldi
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.


Derince’de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken bugün acı haber geldi. Durumu ağır olan ve ilk gün entübe edilen 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kocaeli'de patlama! TMO silosunda patlama meydana geldiKocaeli'de patlama! TMO silosunda patlama meydana geldiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Toprak Mahsulleri Ofisi # patlama
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