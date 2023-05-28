Gökçeada ve Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

Gökçeada ve Bozcaada'da seçmenler sandık başında
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Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı.

Nüfusu 10 bin 348 olan Gökçeada'da 28 sandıkta kayıtlı 7 bin 764 seçmen, 3 bin 120 kişinin yaşadığı Bozcaada'da 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 691 seçmen bulunuyor.

Çanakkale il genelinde ise kurulan 1591 sandıkta 435 bin 877 seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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