Gölcük Tabiat Parkı uğrak nokta oldu! 183 bin 41 kişi ziyaret etti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Gölcük Tabiat Parkı uğrak nokta oldu! 183 bin 41 kişi ziyaret etti
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Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nı, yaz döneminde 183 bin 41 kişi ziyaret etti.

Eylül ayında da hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlik tatilciler, gölü ve doğal güzellikleriyle ünlü parkta yoğunluğa neden oldu.

Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçi sayısı

Göl çevresinde ağaçlar arasında gezinti yapan ziyaretçiler, iskelelerde göl manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Bazıları piknik alanlarında ateş yakmadan vakit geçirirken, bazıları da manzara eşliğinde çimlerde oturup dinlendi.

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# bolu # gölcük tabiat parkı # turizm
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