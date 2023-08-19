Gümrükten kaçak yollarla geçirilen ilaçlar polis kontrolünde yakalandı

Edirne'de polis ekipleri şüpheli bir araçta yaptığı aramada, toplam 175 adet enjektör ve bin 430 adet ilaçtan oluşan farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı olarak değerlendirilen ürünler ele geçirdi.

Gümrükten kaçak yollarla geçirilen ilaçlar polis kontrolünde yakalandı
Gümrükten kaçak yollarla geçirilen ilaçlar polis kontrolünde yakalandı
Editör: Süleyman Daban

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevlilerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada faturası bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 175 paket 12 miligramlık enjektör, 200 paket 20 miligramlık toplamda 800 adet cinsel içerikli hap, 135 paket 250 miligramlık, 495 paket 100 miligramlık vücut geliştirme ilacı ele geçirdi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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