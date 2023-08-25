Hafif ticari araç otobanda alev topuna döndü!

Bursa-İstanbul otobanında alev alev yanan hafif ticari araç paniğe sebep oldu. O anlar diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Hafif ticari araç otobanda alev topuna döndü!
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Olay Bursa-Gebze otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halindeki bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracını hemen yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabalarına rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansırken, polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOBANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Hafif ticari araç otobanda alev topuna döndü! - Resim : 1

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