Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca motosikleti ile çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti
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Dün akşam saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana gelen kazada ; kent merkezine seyir halinde olan Süleyman Uğuz, 20 ACE 239 plakalı motosikleti ile karşısına çıkan 20 AHP 307 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle Uğuz, motosikleti ile birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı Uğuz ile hafif yaralı diğer 3 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti - Resim : 2

Ağır yaralı olan Uğuz, ambulans ile hastaneye götürüldüğü esnada fenalaşması üzerine sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Uğuz’un cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti - Resim : 3Denizli'de feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti - Resim : 4

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araç geçişine kapanan yol ise trafiğe tekrardan açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Denizli # trafik kazası # denizli # Pamukkale
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