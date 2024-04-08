Hamile kardeşini kafasından vurdu

Korkunç olay Şanlurfa'da yaşandı. Mersin'e kaçarak evlenen 2.5 aylık hamile kadın ağabey tarafından sokak ortasından kafasından silahla vurularak öldürüldü.

Hamile kardeşini kafasından vurdu
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e kaçtı. Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu.

2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu. Kırmızı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan Besra Kırmızı'nın eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.

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# şanlıurfa # Mersin # cinayet
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