Harmandalı'nda Felaket Geliyorum Diyor! İzmir'de Orman Kanunları Uygulanıyor

İzmir’in patlamaya hazır bombası haline gelen Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisinde yeni sahalarının hazine ve özel mülke ait olduğu ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arazileri kamulaştırmadan bölgede çöp depoluyor.

İzmir'de Harmandalı Çöp Toplama Alanı'nda Felaket Geliyorum Diyor

İzmir'in çöpünü depolamak için belediye iki yeni bölge seçti. Arazinin 1'i hazineye ait diğeri ise özel mülk. Bu bilgileri Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dursun Ali Kazar, Ulusal Kanal'a açıkladı. Yeni depolama alanına giden yol da özel mülk. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı, mülk sahiplerine arazinin satışı için baskı yapıldığını söyledi. Toprak artık, Harmandalı çöplüğünü taşımıyor. Kuzey yönüne 1988'den bu yana heyelan yaşanıyor. 30 yılı aşkın süredir de depolama yapılarak zemine baskı artırılıyor. Bölgenin son sağlam tepesi de her an düşebilir. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi her an düşeceği bilimsel raporlarla bildirilen noktaya çöp depolamaya başladı.

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu Belediyeyi Uyardı

Bölgeye ilişkin çarpıcı bilgileri 13 Eylül 2022 ayında Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Tunç Soyer Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde sunmuştu. Fakat Prof. Gökçeoğlu’nun uyarılarına CHP’li Belediyenin uymadığı görüldü. Cumhuriyet Mahallesi büyük risk altında. Toprak Kayması mahalle yönüne olmasını engelleyen tepenin her geçen gün yükü artıyor. Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlar isyan etmesine rağmen bölgede tedbir alınmadığı ve depolamanın devam ettiği görülüyor.