Hatay'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremlerde ağır hasar alan Antakya ve Defne başta olmak üzere belirlenen ilçelerdeki binalarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkımın yapıldığı alanlarda ekipler, molozların üzerine tazyikli su sıkarak önlemler alıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.