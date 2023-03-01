Hatay'da deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hatay'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Kaynak: TRT Haber

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