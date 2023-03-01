Hatay'da deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Hatay'da deprem pic.twitter.com/iElwJ51f3C— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023
Kaynak: TRT Haberİstanbul'da sis deniz ulaşımını etkiledi İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı İstanbul'da battaniyeye sarılı ceset bulundu Kayseri’de deprem