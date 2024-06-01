İstanbul'da geniş çaplı operasyon! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 şüphelinin yakalandığını, 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul'da geniş çaplı operasyon! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yurt genelinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak, megakent İstanbul'da, "Narkoçelik-19" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 257 kilogram skunk, 220,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram toz esrar ve 71 bin uyuşturucu hap ile 9 hassas terazi, bir hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda araç gereç ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # istanbul
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