Şanlıurfa'da PKK operasyonu! DEM Partililer de gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında 2 DEM Parti Belediye Meclisi üyesinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu! DEM Partililer de gözaltına alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kritik bir operasyona imza atıldı.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi M.K. ve M.Ö'nün de aralarında yer aldığı 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu! DEM Partililer de gözaltına alındı - Resim : 1

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Terör örgütüne yönelik 6 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu! DEM Partililer de gözaltına alındı - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şanlıurfa # pkk # operasyon # DEM Parti
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