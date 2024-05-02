Hatay'da deprem oldu
AFAD açıkladı. Hatay Samandağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hatay Samandağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-05-02
Saat:21:23:33 TSİ
Enlem:36.22333 N
Boylam:36.0425 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/wwbwbIE3AX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
# deprem