Hatay'da deprem oldu

AFAD açıkladı. Hatay Samandağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak belirlendi.

Hatay'da deprem oldu
Hatay'da deprem oldu
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hatay Samandağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

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# deprem
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