Hatay'da Korkutan Anlar! Kaynak Makinesinden Sıçrayan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, otluk alanda yangına neden oldu. İşçiler alevleri söndürmek için mücadele etti.

Hatay'da Korkutan Anlar! Kaynak Makinesinden Sıçrayan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

Yangın, Serinyol Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir iş yerinin bahçe kısmında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatı devam eden iş yerinde çalışan işçilerin kaynak makinesinden otluk alana kıvılcım sıçradı.

Kıvılcım otluk alanda alevlere neden oldu. İşçilerde alevlerin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçramaması için mücadele etti. İşçilerin mücadelesi kameraya yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da Korkutan Anlar! Kaynak Makinesinden Sıçrayan Kıvılcım Yangına Neden Oldu - Resim : 1

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