İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu! 310 Kişi Kurtarıldı

İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun, Dikili ve Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenleri kurtardı.

310 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı!

Göçmen operasyonlarıyla ilgili açıklama, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapıldı. Açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili'de lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 6 can salı ve 4 lastik bottaki 275 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi Karaada Adası üzerinde de göçmen hareketliliği yaşandı. Bölgede yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler için Sahil Güvenlik botu devreye girdi. Ekiplerce burada da 35 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.