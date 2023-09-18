Horma Kanyonu'na ziyaretçi akını

Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üçe katladı.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nun turizme kazandırılması kapsamında harekete geçildi.

kanyon girişinden Ilıca Şelalesi'ne kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik mesafenin ahşap yürüyüş yoluyla geçilmesi için 2016'da başlatılan çalışma 2019'da tamamlandı.

Platformdan geçerken kanyonun tüm doğal güzelliklerini görme imkanı bulan turistler, yürüyüş sonunda doğal havuz niteliğindeki Ilıca Şelalesi'ne ulaşıyor.

Platformun yapıldığı 2019'da 50 bin turist bölgeye gelirken, bu yılın 8 ayında ziyaretçi sayısı 150 bine yaklaştı.