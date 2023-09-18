İpsala Sınır Kapısı'nda yeni uygulama! Mobil Gümrükleme Noktası açıldı
İpsala Sınır Kapısı'nda "Mobil Gümrükleme Noktası" hizmete açıldı. Uygulamayla ihracat yapan firmaların işlemleri, yükleme yaptıkları noktadan başka bir gümrüğe gitmesine gerek kalmadan İpsala Sınır Kapısı'nda hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek.
İhracat yapan firmalara güzel haber İpsala Sınır Kapısı'ndan geldi.
İpsala Sınır Kapısı'nda "Mobil Gümrükleme Noktası" hizmete açıldı. Uygulamayla ihracat yapan firmaların işlemleri, yükleme yaptıkları noktadan başka bir gümrüğe gitmesine gerek kalmayacak.
Böylelikle işlemler İpsala Sınır Kapısı'nda hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek.