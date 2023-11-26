Hoşap Kalesi Restorasyonunda Sona Yaklaşıldı

Dünyadaki şato planlı kaleler arasında yer alan Hoşap Kalesi'nin, restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Kale yenileme çalışmasının ardından açılacak.

Hoşap Kalesi Restorasyonunda Sona Yaklaşıldı
Hoşap Kalesi Restorasyonunda Sona Yaklaşıldı
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Sanat tarihçilerinin parmakla gösterdiği Hoşap kalesinde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Van'ın Gürpınar ilçesindeki kale dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olarak kabul ediliyor. Kale yenileme çalışmalarının ardından eski heybeti ile ziyaretçilerine kavuşacak. Tarihi dokunun korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmasında son durumu aktaran Van müze müdürü Erdal Acar, kalenin tarihi önemine dikkat çekti. "Kartal Yuvası" görünümüyle dikkatleri üzerine çeken kalede çevre düzenlenmesi, yürüyüş yolları ve aydınlatma çalışmaları sona erdikten sonra ziyaretçilere açılacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Van # van # hoşap kalesi
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