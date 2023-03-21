İBB zabıtaları ve Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında bir yazı yayınladı. Buna göre Üsküdar'da Mimar Sinan Meydanı'nda konser etkinlikleri planlandı. Meydanın yakınında hastane ve kütüphane olması sebebiyle Üsküdar Belediye Başkanı etkinliklerin burada yapılmasına tepki gösterdi.

İBB Zabıtaları sabah saatlerinde Üsküdar Nevmekan Sahili yakınındaki İspark alanına geldi. Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında kavga çıktı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından kavganın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Başkan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

- Siz niye böylesiniz niye!!! Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 - 02:00 arasında “KONSER” gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti! Yine yalanlar söyleyecekler, inanmayın, gerçeği budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, alışkanlık haline getirdiği bu zorbalıktan dolayı kınıyorum.