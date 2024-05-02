Iğdır'da memurlar DEM'li başkanı protesto etti
Iğdır'da Memur-Sen üyeleri, DEM Partili belediyede görevden almalara tepki gösterdi. Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, DEM Parti'nin bazı memurlara mobbing uyguladığını dile getidi.
Iğdır Belediyesi’nde çalışan memurlar DEM Partili belediye başkanı Mehmet Nuri Güneş’i protesto etti. Memur-Sen üyeleri Mehmet Nuri Güneş’in seçim sonrası yaptığı görevden almalara tepki gösterdi.
Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, seçim sonrası memurların yerlerini değiştirme, mobbing uygulama ve istifaya zorlama uygulamalarının arttığını belirtti.
Çiğdem, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’e seslendi, "Sizden olmayanları görevden alıp, mobbing uygulamaktan vazgeçin” dedi.
Çiğdem, sendika olarak belediye çalışanı memurlarımızın haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.