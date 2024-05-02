Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

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# meteoroloji # fırtına
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