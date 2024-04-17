İnşaat alanında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı!

Olay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

İnşaat alanında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde yaşandı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında iş kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan diğer işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan iş kazası ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# iş kazası # hayatını kaybetti
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