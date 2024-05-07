İnternetten tanıştığı kişilere 360 bin TL'sini kaptırdı
Malatya'da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişiye 360 bin TL kredi çektirip başka hesaplara gönderen 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.G. isimli vatandaşın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisine 360 bin TL kredi çektirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları baskınla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.