İnternetten tanıştığı kişilere 360 bin TL'sini kaptırdı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişiye 360 bin TL kredi çektirip başka hesaplara gönderen 2 şüpheli tutuklandı.

İnternetten tanıştığı kişilere 360 bin TL'sini kaptırdı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.G. isimli vatandaşın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisine 360 bin TL kredi çektirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları baskınla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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