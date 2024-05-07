İnternetten tanıştığı kişilere 360 bin TL'sini kaptırdı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.G. isimli vatandaşın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisine 360 bin TL kredi çektirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları baskınla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.