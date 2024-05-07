Beyoğlu'nda Filistin için destek yürüyüşü!

Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda Filistin için destek yürüyüşü!
Editör: Metehan Gül
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Taksim Tünel'de bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile "Filistin'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Beyoğlu'nda Filistin için destek yürüyüşü! - Resim : 1

Şişhane'de grup adına açıklama yapan platform üyesi Sacide Uras, İşgalci İsrail ordusunun 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a kırmızı renkli bildiriler attığını anlattı.

Sacide Uras, bildiride, Refah Kampı, Al-Shabura ve Al-Zohour mahallelerinde kalanların hayatlarının tehlikede olduğunun yazıldığını kaydederek, "Bildirilerde ayrıca 'Şu anda ikamet ettiğiniz bölgede güç kullanarak operasyon yapmak üzereyiz' şeklinde uyarıda bulunuluyor ve bölgede bulunan herkesin kendisini ve aile üyelerini tehlikeye attığı belirtiliyor." diye konuştu.

Beyoğlu'nda Filistin için destek yürüyüşü! - Resim : 2

Uras, "7 Mayıs sabahı ise İsrail tankları gece boyunca ilerledikten sonra Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirirken İsrail savaş uçakları evleri vurarak en az 12 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail savaş makinesi Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor." şeklinde açıklama yaptı.

Grup açıklamanın ardından bir süre İsrail aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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