İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Son Güncelleme:

Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Otoyolda saman yüklü tır yandı: trafik durma noktasına geldiOtoyolda saman yüklü tır yandı: trafik durma noktasına geldiYurt

İSKENDERUN'DA DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA

Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçinin ise tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 2

# patlama # iskendurun # demir çelik # fabrika
Çok Okunanlar
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Benzine zam geldi!
Benzine zam geldi!
Öne Çıkanlar "Şeytani Düzen Allah'ın Kanunlarını Hiçe Sayıyor!" | "Tek Dünya Devleti-Tek Din-Cinsiyetsiz Toplum" "Şeytani Düzen Allah'ın Kanunlarını Hiçe Sayıyor!" | "Tek Dünya Devleti-Tek Din-Cinsiyetsiz Toplum" Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisi nedir?