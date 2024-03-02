İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! 09.00-17.00 saatleri arasında durduruldu

MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları'nın 8'incisi, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yat yarışları ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Buna göre, yarışlar sebebiyle, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı. Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.