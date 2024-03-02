İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! 09.00-17.00 saatleri arasında durduruldu

Kardeşlik Kupası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili yeni kararlar alınmasına neden oldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! 09.00-17.00 saatleri arasında durduruldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları'nın 8'incisi, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yat yarışları ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Buna göre, yarışlar sebebiyle, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı. Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul Boğazı # gemi trafiği # Yat yarışları
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