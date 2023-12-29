İstanbul Maltepe'de AVM'de İntihar Girişimi! Metrelerce Yüksekten Atladı

Maltepe'de bir şahıs, alışveriş merkezinin üçüncü katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın, yaralı olduğu belirtildi. Şahsın üçüncü kattan atlayarak intihar girişiminde bulunması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saat 20.45 sularında gerçekleşti. Maltepe'de Piazza Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce aşağı bıraktı. Olayı AVM'de bulunanlar cep telefonuyla kameraya aldı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Yılmaz Ç'nin borçlu olduğu ve bu sebeple intihar girişiminde bulunduğu iddia edilli.