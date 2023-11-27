İstanbul’da Birçok Kedi Dev Dalgalar Arasında Boğuldu

İstanbul Bakırköy Menekşe Sahili’nde bir çok kedi yükselen dev dalgalar arasına boğuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün kent genelinde fırtına etkili olmuştu. Bakırköy Menekşe Sahili’nde yükselen dalgalar kıyaya vurdu.

İstanbul’da Birçok Kedi Dev Dalgalar Arasında Boğuldu
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Kayalıklarda yaşayan birçok kedi yükselen dalgalar nedeniyle boğuldu. Kedilerin dalgaların getirdiği çöplerle sahilde durduğu görüldü. Dalgalardan kurtulan ve kayalıklar arasında yaşayan kedilerin vatandaşlar tarafından naylon branda ile örtülerek soğuktan korunduğu görüldü.

55 yıldır Menekşe’de balıkçılık yaptığını söyleyen Hüseyin Gün, “Deniz seviyesi yükselince lodos dolayısıyla dalgalar kenarlara vuruyor. Yavrular da kayalıklarda geziyorlar, gezerken de dalgalar bunları öldürdü. Bunları çoğu zaman kendi imkanlarımızla onları besliyoruz. Fakat şu anda ölenleri görüyorsunuz. Üzülüyorum” dedi.

Sabah boğulan kedileri gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Balıkçı Coşkun Tatlıcı, “Sabah geldim, bu hayvanları gördüm üzüldüm” diye konuştu.

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