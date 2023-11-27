Recep Baltaş'ın İsrail Yanlısı Tutumu Büyük Tepki Topladı!

Popüler teknoloji inceleme platformu Technopat'ın Yazı İşleri Müdürü Recep Baltaş, son günlerde İsrail yanlısı açıklamaları ve Müslüman toplumlara ve İslam'a ettiği hakaretlerle gündeme gelmişti. Recep Baltaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, paylaşılan konuşmaların "manüpile" edildiğini öne süren Baltaş, "Duyarlı her insan gibi savaşa karşı olduğumu ve masum insanların ölmesini desteklemeyeceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Recep Baltaş Açıklama Yaptı

Recep Baltaş, gündeme gelen konuşmaların "asansör kazasında hayatını kaybeden kızımızın dini ve ırkı yüzünden kötü sözler söyleyen bir trol ile girdiğim münakaşada" ifade ettiğini söyledi. Baltaş o tartışma dışında kullandığı ifadelere "tasvip etmediğim ifadeler kullandım" diyerek özür diledi.

Sponsorlardan Özür Dilemesi Yeterli Gelmedi

Baltaş, açıklamasında esas olarak sponsorlarından özür diledi. Baltaş, "Teknoloji sektörüne çok uzun yıllardır emek vermiş, pek çok önde gelen markayla ortak projeler ve iş birlikleri gerçekleştirmiş biriyim. Bugüne kadar sergilediğim profesyonel duruşa yakışmayan ve halen ortak proje yürütmekte olduğumuz şirketleri de zor durumda bırakan bu paylaşımlarım için, birlikte çalıştığım iş ortaklarımızdan da özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Buna karşın, Türknet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Technopat ile sponsorluk ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

Recep Baltaş'ın Açıklaması

Recep Baltaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yapmak ve samimi görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle paylaşılan konuşmaların manipüle edilmesinden dolayı son derece üzgünüm. Söz konusu yazışmaların hiçbirini silmedim. Bu mesajlarımı okuyanlar, esasında asansör kazasında hayatını kaybeden kızımızın dini ve ırkı yüzünden kötü sözler söyleyen bir trol ile girdiğim münakaşada bunları yazdığımı görecekler. Duyarlı her insan gibi savaşa karşı olduğumu ve masum insanların ölmesini desteklemeyeceğimi belirtmek isterim. Öte yandan sosyal medyada tartıştığım trol ve günlük hayatın stresiyle tasvip etmediğim paylaşımlar da yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı herkesten özür dilerim. Teknoloji sektörüne çok uzun yıllardır emek vermiş, pek çok önde gelen markayla ortak projeler ve iş birlikleri gerçekleştirmiş biriyim. Bugüne kadar sergilediğim profesyonel duruşa yakışmayan ve halen ortak proje yürütmekte olduğumuz şirketleri de zor durumda bırakan bu paylaşımlarım için, birlikte çalıştığım iş ortaklarımızdan da özür dilerim. Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili yaptığım yorumlarda daha dikkatli olup daha duyarlı bir tutum sergilemeye çalışacağım. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.