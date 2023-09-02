İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne dair operasyon ve baskınlar devam ediyor. Emniyet teşkilatı bu sabah saatlerinde donanımlı bir araştırma ile 2 teröristi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a askeri malzeme temin ettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı - Resim : 1

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU!

Ekipler, 2 zanlının, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a askeri malzeme temin ettiğini ve lojistik destek sağladığını belirledi.

İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı - Resim : 2

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu N.U. ve E.M.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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