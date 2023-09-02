İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a askeri malzeme temin ettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU!

Ekipler, 2 zanlının, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a askeri malzeme temin ettiğini ve lojistik destek sağladığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu N.U. ve E.M.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.