Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

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Kuzenlerin sudan çıkmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerin ve vatandaşların arama çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenlerine gece saatlerinde ulaşıldı.

Çaydan çıkarılan gençlerin cesetleri, sağlık ekiplerince otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.