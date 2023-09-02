Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesine Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi. Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu
Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu - Resim : 1

ŞIRNAK'TAN ACI HABER!

Kuzenlerin sudan çıkmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerin ve vatandaşların arama çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenlerine gece saatlerinde ulaşıldı.

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu - Resim : 2

Çaydan çıkarılan gençlerin cesetleri, sağlık ekiplerince otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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