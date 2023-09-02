Savcılıktan 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili açıklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Honaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 43 kişin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Yürekleri dağlayan tablo...

Savcılıktan 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili açıklama
Savcılıktan 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili açıklama
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Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savcılıktan 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili açıklama - Resim : 1

SAVCILIKTAN KAZA HAKKINDA İLK AÇIKLAMA!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Eylül 2023 günü saat 03.50 sıralarında Denizli-Honaz-Dereçiftlik Mahallesi Denizli Ankara Karayolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkiinde, 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen 34 DZP 704 çekici ve 06 CJE 049 dorse plakalı tırın orta refüjü kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 48 kişiden 42’si yaralanmış, 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturmaya başlanmış olup iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” denildi.

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