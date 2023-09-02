Denizli'de facia gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu facia gibi bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Denizli'de facia gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Denizli'de facia gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı.

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DENİZLİ'DE FACİA GİBİ KAZA!

Çarpmanın etkisiyle Otobüs ile TIR şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'de facia gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim : 2

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 43 YARALI

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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