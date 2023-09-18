İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik'ten uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili duyurularını yapmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin yaptığı son uyarılardan biri de on milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul ile ilgili oldu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da fırtına mı bekleniyor? İstanbul'da fırtına ne zaman etkili olacak? Detaylar haberimizde!

İSTANBUL'U BU GECE FIRTINA VURACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Kentte akşam saatlerinde başlayacak ve gece boyu etkili olacak olan fırtına ile ilgili açıklama geldi.

Meteoroloji'nin açıklamasının ardından İstanbul Valiliği de harekete geçti. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına ile ilgili alarm durumuna geçildi.

Buna göre, İstanbul'da doğu ve kuzeydoğu yönlendiren gelen fırtına etkili olacak. Gece boyunca kendisini hissettirecek fırtınanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın hızıyla ilgili de tahminler yapıldı. Buna göre, rüzgar hızının 75 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

İstanbul Valiliği de yaşanacak şiddetli fırtına ile ilgili yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DA KARADENİZ'E!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir uyarı açıklaması da Karadeniz Bölgesi için yapıldı. Açıklamada, Karadeniz'de de kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi. Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Ağrı'da yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.